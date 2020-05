Coronavirus : le Real Madrid a repris l’entraînement

iGFM-(Dakar) Les joueurs madrilènes ont effectué leur retour à l’entraînement lundi sous la direction de leur coach masqué, Zinédine Zidane.

Après deux mois de pause forcée en raison de la pandémie de Covid-19, les joueurs du Real Madrid ont repris l’entraînement lundi. Ils étaient dirigés par Zinédine Zidane, masque sur le visage.

Programmée sur les terrains d’entraînement de Valdebebas, la séance a débuté ce lundi matin à 10 heures selon un protocole très strict : les joueurs devaient être six au maximum sur le même terrain. Divisés en deux groupes et répartis sur plusieurs terrains, les Madrilènes ont effectué leurs premiers exercices individuels avec et sans ballon.

Le club a publié plusieurs photos de cette séance particulière. Sur l’une d’elle, on voit Zinédine Zidane donner des instructions protégé par un masque chirurgical et des gants en plastique, tandis qu’Eden Hazard retrouvait les terrains d’entraînement trois mois après une blessure à la cheville droite qui avait nécessité une intervention chirurgicale.

Pendant le confinement, aucun joueur madrilène n’a été contaminé. Zidane est toutefois privé de Luka Jovic, victime d’une fracture au talon droit vendredi. L’attaquant serbe s’est blessé à son domicile, lors d’une séance de travail personnalisée. Karim Benzema, lui, était bien présent à Valdebebas. L’attaquant français a publié sur ses réseaux sociaux des images de l’entraînement.