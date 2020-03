Coronavirus : le Sames dénonce la gestion du ministère de la santé

iGFM – (Dakar) – Le Syndicat autonome des Médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (SAMES) n’est pas du tout satisfait de la façon dont la lutte contre le nouveau coronavirus est menée par l’Etat du Sénégal. Pour les blouses blanches, l’arrivée de l’épidémie « remet sur la table la nécessité d’avoir un système de santé performant avec des agents de santé motivés ».

Les blouses blanches dénoncent « l’amateurisme dans la gestion de cette crise et l’insuffisance des moyens de protection du personnel dans les structures de santé y compris l’hôpital Roi Baudouin où le médecin qui a reçu le deuxième cas de Covid19 n’a bénéficié d’aucun suivi lui-même. » Pour rectifier le tir, le SAMES en appelle à une « gestion rigoureuse des ressources et la mise à disposition immédiate des moyens de protection efficaces pour la sécurité des praticiens et celle de la population. »

Le Bureau exécutif national du syndicat demande ainsi à tous les médecins pharmaciens et chirurgiens-dentistes « de rester vigilants et très rigoureux dans le suivi des sujets contacts pour bouter cette maladie hors du Sénégal », avant d’exhorter le président de la République, avec l’aide de nos guides religieux, à « reporter à une période plus propice tous les rassemblements religieux, récréatifs et politiques pour ne pas risquer la dissémination du Covid 19 comme ce fut le cas avec le Choléra en 2005 dans l’intérêt supérieur de la nation. »

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes membres du Sames ont dénonçé le retard et les légèretés dans le traitement de leurs revendications malgré les directives du chef de l’Etat, ils indexent le ministère de la Santé qui « continue sa gestion solitaire des ressources humaines par des recrutements et des nominations clientélistes d’agents à la retraite et bénéficiant de contrats spéciaux, plus préoccupés à faire de la politique que de s’occuper du système de santé au moment où tous les médecins sont occupés à combattre le virus. »

IGFM