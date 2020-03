Coronavirus : Le Sénégal va fermer ses portes à la France, l’Italie, le Portugal et l’Espagne

iGFM-(Dakar) Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a annoncé ce lundi, la suspension des flux directs et indirects en provenance des pays considérés comme des zones à risques. Il s’agit de la France, de la Belgique, de l’Italie, du Portugal et de l’Espagne, pour l’Europe. Selon lui, la mesure qui sera effective à partir du 18 mars (mercredi) vise également des pays du Maghreb, notamment l’Algérie et la Tunisie.

Alioune Sarr a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

Par ailleurs, Alioune Sarr a précisé que ces décisions s’inscrivent dans la continuité des mesures prises par le chef de l’Etat pour lutter contre le coronavirus qui a infecté 25 personnes à ce jour au Sénégal.