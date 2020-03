Coronavirus : le Togo et le Cameroun touchés

iGFM-(Dakar) Le Togo et le Cameroun rejoignent ce vendredi la liste des pays touchés par le coronavirus. Dans un communiqué traité par Libération online, le gouvernement togolais renseigne que les prélèvements, effectués et analysés au laboratoire national de référence le 5 mars 2020, ont révélé un résultat positif au coronavirus. La patiente, de nationalité togolaise, réside à Lomé avec sa famille. Du 22 février au 2 mars 2020, elle a séjourné successivement au Bénin, en Allemagne, en France, en Turquie, puis a regagné le Togo via le Bénin par la frontière terrestre de Sanvi Condji le 2 mars 2020.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé publique du Cameroun a confirmé un cas de Covid-19. Le porteur du virus est «un citoyen français, âgé de 58 ans, arrivé à Yaoundé le 24 février», selon un communiqué qui révèle que le patient a été placé «en isolement dans un centre de prise en charge» de l’hôpital central de Yaoundé.