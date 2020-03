Coronavirus : L’église suspend tous ses grands rassemblements

IGFM – Suite à la propagation du Coronovirus au Sénégal, les évêques du Sénégal ont pris des mesures pour limiter tous les rassemblements. Ainsi, ils ont pris un certain nombre de mesures, notamment la suppression ou le report, jusqu’à une date plus favorable des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), des kermesses diocésaines et paroissiales, des différents Pèlerinages (Décanal, Diocésain et National) et des autres rassemblements folkloriques (Fêtes foraines…) de nature à drainer beaucoup de monde.