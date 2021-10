Coronavirus : les chiffres du jour...

iIGFM (Dakar) Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale informe que six nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés. On note également deux décès.



Communiqué 593/15 Oct

1266 Tests

06 Nouveaux cas

01 Cas contact

05 Cas communautaires

02 Guéris

06 Cas graves

02 Nouveaux décès

A ce jour 73859 cas ont été déclarés positifs dont 71961 guéris 1871 décès 26 sous traitement #Cov19sn

1.278.395 vaccins. pic.twitter.com/StHegvNZEj

— Ministère de la Santé et de l'Action Sociale SEN (@MinisteredelaS1) October 15, 2021

Publié par Mamadou Salif editor