Coronavirus : les États-Unis révoquent l’autorisation de la chloroquine

iGFM – (Dakar) – L’antipaludéen souvent vanté par Donald Trump avait été autorisé d’urgence le 28 mars 2020 sur le marché américain, mais après de nouveaux résultats, la FDA, l’agence américaine du médicament a annoncé, ce lundi 15 juin, que l’administration orale du produit est probablement inefficace et même dangereuse dans certains cas.

« Ce n’est plus raisonnable de croire que l’hydroxychloroquine et la chloroquine soient efficaces dans le traitement du Covid 19 », écrit la FDA dans son communiqué publié lundi sur son site internet. « Pas raisonnable non plus, poursuit l’agence américaine du médicament, de croire que les bénéfices de ces produits dépassent les risques connus et potentiels. » Le lettre est signée de Denise Hinton, la scientifique en chef de cette même agence qui avait pourtant autorisé en urgence fin mars ce médicament contesté contre le coronavirus.

Ce sont de nouveaux résultats issus de tests cliniques qui l’ont convaincue de retirer son autorisation. La FDA explique avoir reçu plus de 400 rapports d’effets indésirables : une centaine concerne des complications cardiaques graves, dont 25 ont entraîné la mort, même si la plupart de ces cas ont été aggravés par la prise d’un autre médicament en plus.

Ces informations contredisent les espoirs de Donald Trump, sans doute le plus célèbre promoteur de la chloroquine. « Il y a de bonnes chances que le traitement puisse avoir un énorme impact. Ce serait un don du ciel » disait-il en mai. Le président américain avait même annoncé prendre de la chloroquine lui-même à titre préventif pendant deux semaines contribuant ainsi à faire du produit un enjeu politique.

Auteur : Rfi