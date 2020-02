Coronavirus : les étudiants sénégalais de Wuhan se portent bien, mais veulent toujours leur rapatriement

iGFM(Dakar) Cheikh Mbacké Amar, président des étudiants sénégalais de Wuhan, a tenu à rassurer ses compatriotes qui s’inquiètent pour eux à cause de l’épidémie du Coronavirus qui continue de faire des ravages en Chine.

“Les autorités sénégalaises nous ont contactés, on leur a fait part de nos souhaits qui sont de quitter ce lieu. Nous voulons juste savoir comment et quand nous pourrons être rapatriés. Si on aura aussi des médecins et des endroits sûrs où nous pourrons nous installer. Nous leur avons dit que nous souhaitions aller dans un endroit où il y a plus de sécurité”, a-t-il réagi sur la TFM, dans l’émission Jakaralo de ce vendredi. “Depuis le début de l’épidémie, on a été mis en quarantaine le 23 janvier. Les ministres de la santé et des affaires étrangères nous ont rassurés. D’ailleurs, ils le font tous les jours. Il y a aussi le Directeur des Sénégalais de l’extérieur ainsi que l’ambassadeur afin qu’on ait des soins spéciaux. Donc, à chaque fois, il y a un suivi. Maintenant, le rapatriement est possible, mais pas maintenant. Ce sera peut-être après cette phase qui est cruciale”, a-t-il expliqué, appelant au calme.

Pour rappel, le Coronavirus a déjà fait plus de 1.500 morts en Chine.

Mamadou Salif GUEYE