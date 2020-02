iGFM-(Dakar) Le bilan de l’épidémie de Coronavirus a augmenté à 6 morts en Italie. Ce qui installe la peur chaque jour, dans ce pays européen.

Au Sénégal, du côté des parents des « Modou Modou » (immigrés), c’est la psychose totale. Contactée par IGFM, elle vit cette triste nouvelle qui hante le sommeil des Sénégalais vivants en Italie. Tida Yaffa se préoccupe pour ses parents qui habitent dans le Nord de l’Italie. « Depuis que j ai entendu la nouvelle qui fait des ravages en Italie je n’arrive pas à dormir correctement parce que nos parents sont là-bas et nous savons que ce virus se répand tellement vite que nous ne pouvons pas avoir la conscience tranquille», souligne-t-elle au micro d’IGFM, appelant le gouvernement sénégalais à réagir. « Il faut que les autorités nous viennent en aide. Elles doivent intervenir le plus rapidement possible », lance-t-elle.

Pour rappel, 23 000 Sénégalais sont mis en quarantaine.

Hawa SIGNATE