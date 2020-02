Coronavirus :  Les mesures prises par le Sénégal au sortir de la réunion de crise de ce lundi

IGFM – Une réunion de crise s’est tenue ce lundi au ministère des Affaires étrangères, a appris Igfm. Il s’agissait pour le ministre, Amadou Bâ, d’échanger des informations avec l’ambassadeur d’Italie au Sénégal, de coordonner les opérations, surtout sur le plan sanitaire, et de prendre des mesures avec les services compétents.

Une cellule de crise a ainsi été installée pour suivre l’évolution des choses, a appris Igfm. Tous les services concernés (ministère de la Santé, police des frontières, ambassade et consulat du Sénégal en Italie…) y siègent. Le chef de l’Etat, Macky Sall, sera régulièrement tenu informé de la situation pour lui permettre de prendre les décisions qui s’imposent. La situation préoccupe, en effet, grandement les autorités car plus de 50.000 Sénégalais vivent dans les zones touchées par le virus.

D’ores et déjà, décision a été prise d’envoyer une enveloppe à l’ambassade et au consulat pour l’achat d’équipements sanitaires (gants, masques…) afin de se prémunir, mais aussi pour l’accueil des compatriotes dans ces services diplomatiques. Une surveillance accrue sera également effectuée à l’aéroport, au port et au niveau des frontières terrestres.

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur appelle, en conséquence, les Sénégalais vivant en Italie à limiter leurs déplacements pour amoindrir les risques d’infection.