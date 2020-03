Coronavirus – Les passagers testés en mode fast track à l’Aibd

iGFM- Un premier groupe de trois hollandais franchi la porte des arrivées de l’AIBD sans masques ni gants. Ils sont suivis de deux autres, puis de quatre autres… Dirigés vers un bus d’une agence de Voyages de Dakar, ils s’y engouffrent à une vitesse-éclair, comme pour fuir le micro qu’on leur tend. Ici, les seuls à porter des masques de protection sont les agents de l’aéroport. Les voyageurs n’ont pas l’air d’être préoccupés par le risque de contamination.

A l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), le trafic n’a pas bronché après le 1er cas confirmé de Coronavirus au Sénégal. Tourisme et voyages d’affaire vont bon train. Et malgré que grand nombre de voyageurs refusent de se prêter à nos questions, ceux qui ont accepté de jouer le jeu nous confient avoir été examinés, avant de rentrer sur le sol sénégalais. « Un appareil est utilisé par les agents de santé, pour voir si les passagers n’ont pas de fièvre. C’est un processus qui dure entre 10 et 15 secondes, après on passe, » raconte un sénégalais vivant en Hollande.

Mais même au-delà des masques non portés, les sénégalais rencontrés sur place disent remettre tout entre les mains de Dieu: « Je n’ai pas besoin de masque. Yalla bakhna (Dieu est bon!)« , nous fait comprendre ce taximan qui attend d’éventuels clients en se curant les dents. Il n’ignore pas qu’il s’expose, mais il ne fait rien.

Monia Inakanyambo