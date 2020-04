Coronavirus : les transferts d’argent des émigrés baissent de 40%.

iGFM – (Dakar) – Le Sénégal, au méme titre que d’autres pays africains vit une catastrophe économique avec les transferts d’argent des émigrésqui a drastiquement baissé de 40%. Stigmatisés, confinés et en chômage technique, les émigrés ne peuvent plus envoyer de l’argent au pays. Les diasporas africaines constituées d’ouvriers, employés et travailleurs journaliers sont ainsi directement impactées par la crise d’autant plus qu’ils exercent dans des secteurs lourdement affectés : industrie, bâtiment/travaux publics, services et petits commerces…Et même quand ils disposent de moyens, ils se heurtent aux portes fermées des agences de transferts d’argent pour cause de confinement, informent des sources de seneweb.

IGFM