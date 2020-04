Coronavirus: l’état du monde face à la pandémie le vendredi 10 avril

iGFM-(Dakar) Le bilan de l’épidémie de Covid-19 dépasse désormais les 100 000 morts dans le monde alors que des centaines de millions de chrétiens s’apprêtent à célébrer Pâques en confinement. L’OMS redoute « une résurgence mortelle » en cas de déconfinement prématuré.

Le cap des 13 000 morts franchi en France

Plus de 13 000 personnes sont mortes en France depuis le début de l’épidémie de coronavirus, parmi lesquelles « un enfant de moins de 10 ans » en Ile-de-France dont les causes de décès semblent toutefois « multiples », a annoncé ce vendredi 10 avril le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Au total, 13 197 personnes sont mortes, dont 8 598 à l’hôpital (+554 en 24 heures) et 4 599 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux (+ 433). La légère diminution des admissions en réanimation amorcée jeudi se poursuit, avec 62 patients de moins en 24 heures, « une timide éclaircie » « très importante pour l’ensemble des soignants », a souligné le Pr Salomon.

Emmanuel Macron et Edouard Philippe mènent une série de réunions pour préparer l’allocution aux Français du chef de l’Etat prévue lundi sur les nouvelles mesures.

Deux jours après l’annonce de cas suspects, 50 membres de l’équipage du porte-avions Charles-de-Gaulle ont été testés positifs. Trois marins avaient été évacués « à titre préventif ». Le navire fait désormais route vers Toulon, son port d’attache.

La Polynésie française restera quant à elle en confinement jusqu’au 29 avril. Une annonce faite par le haut-commissaire du territoire du Pacifique Sud qui précise que l’armée va envoyer des renforts dans l’archipel notamment pour assurer des évacuations sanitaires sur longue distance.

Le nombre de décès bondit en Belgique

Le nombre des décès a bondi en Belgique avec 3 019 morts, 496 nouveaux décès ont été notifiés au cours des dernières 24 heures. En trois jours, le royaume est ainsi passé de 2 000 à 3 000 morts. Ces derniers chiffres doivent toutefois être relativisés, car ils comprennent 171 décès survenus en maison de repos entre le 18 et le 31 mars. En proportion de sa population la Belgique compte désormais plus de morts que la France et plus de cas de personnes contaminées, note notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. En chiffres absolus, le pays atteint le sixième rang européen pour les contaminations et le cinquième rang européen pour le nombre de décès.

En revanche, la pandémie a peut-être atteint un pic, ou du moins une sorte de plateau en termes d’extension de la contamination puisque le nombre de nouvelles hospitalisations stagne et est presque égalé par le nombre de patients guéris qui sortent de l’hôpital.

Les Britanniques sommés de respecter le confinement

Boris Johnson poursuit sa convalescence à l’hôpital au lendemain de sa sortie des soins intensifs. Elle pourrait être longue. Les Britanniques sont sommés de respecter le confinement durant le week-end de Pâques, malgré le beau temps et avant une probable prolongation. Les chiffres officiels annoncent 980 décès supplémentaires dans le pays ce vendredi pour un total de 8 958.

En Irlande, le confinement est quant à lui prolongé jusqu’au 5 mai, a annoncé le Premier ministre Léo Varadkar.

Baisse du nombre de morts quotidiens en Espagne

L’Espagne a recensé, ce vendredi 605 morts du Covid-19 en 24 heures, le chiffre le plus bas enregistré depuis près de trois semaines. Le confinement est prolongé mais le gouvernement a toutefois déjà laissé entendre qu’il serait assoupli progressivement. Les enfants pourraient notamment être autorisés à sortir avec leurs parents près de chez eux.

Le Portugal ne veut pas baisser la garde

Ne pas « baisser la garde ». C’est ce que réclame le président Marcelo Rebelo de Sousa. Il annonce son intention de prolonger l’état d’urgence jusqu’au 1er mai. « On a l’impression que la situation se stabilise et cela pourrait amener un relâchement des mesures de protection, mais il ne faut surtout pas que cela arrive », affirme Anabela Oliveira, directrice du service des urgences de l’hôpital Santa Maria de Lisbonne, le plus grand du pays.

L’Italie prolonge le confinement

Le gouvernement italien a décidé de prolonger les mesures de confinement qui expirent le 13 avril jusqu’au 3 mai. Le bilan quotidien des décès a légèrement diminué (à 570 contre 610 la veille), et le nombre de nouveaux cas de contamination a également baissé, passant de 4 204 jeudi à 3 951. Les autorités disent désormais ne plus se focaliser sur le nombre de morts, mais vouloir gérer la crise dans sa globalité

Les voyages interdits en Grèce

Un campement de Roms a été placé en quarantaine pour deux semaines dans le centre de la Grèce après plusieurs cas de contamination. Le gouvernement a renforcé les contrôles sur les autoroutes et dans les ports pour empêcher la population de sortir à l’occasion des fêtes de la Pâque orthodoxe le 19 avril. La Grèce, qui compte 11 millions d’habitants, comptabilise 1 955 cas. 79 personnes sont en soins intensifs et 86 sont mortes.

L’Autriche veut mieux évaluer son taux de contamination

L’Autriche compterait deux fois plus d’habitants infectés que ne le laissent penser les tests de dépistage effectués jusqu’à présent, selon une étude rendue publique à Vienne. Cette étude, menée par un des principaux instituts de sondage du pays, est arrivée à cette conclusion après avoir interrogé un échantillon représentatif. L’institut présente son étude comme la première à calculer le taux de contamination au sein d’un pays de l’Union européenne, et donc à mieux cerner la propagation de la pandémie.

Plus de 1000 morts en Turquie

La Turquie a franchi la barre des 1 000 morts liés à la pandémie de coronavirus avec 98 nouveaux décès annoncés vendredi par le ministre de la Santé. L’épidémie a fait au total 1 006 morts parmi 47 029 cas recensés en Turquie, a précisé le ministre Fahrettin Koca lors d’une conférence de presse à Ankara.

Les autorités turques ont ordonné ce vendredi aux habitants de 31 villes du pays de rester cloîtrés chez eux pendant 48 heures à partir de minuit, dans le cadre de nouvelles mesures strictes pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Cet ordre de confinement restera en vigueur jusqu’à dimanche minuit, y compris à Istanbul, la capitale économique, et dans la capitale Ankara, précise le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Entretien entre Poutine et Trump

Avec 1 786 cas supplémentaires, la Russie connait la plus forte poussée à ce jour. Le pays compte désormais 11 917 décès. La capitale russe, où vivent plus de 12,5 millions d’habitants, et de nombreuses autres régions du pays en sont à leur deuxième semaine de confinement partiel.

Vladimir Poutine a annoncé qu’il reparlerait bientôt à Donald Trump de coopération pour lutter contre la pandémie et ses effets sur l’économie mondiale. Les deux hommes se sont déjà parlés jeudi.

L’agriculture américaine en péril

Les États-Unis (16 736 morts pour 467 184 cas) restent le pays le plus touché après l’Italie. Mais là-bas comme ailleurs, le confinement fonctionne et la courbe des hospitalisations est en forte baisse à New York. Le nombre de décès reste néanmoins important (7 844 depuis le début de la crise). Le gouverneur Andrew Cuomo se dit « prudemment optimiste ». Comme partout, la course aux tests est lancée. Le débat se poursuit sur la nécessité de tester tout le monde. Donald Trump n’y est pas favorable contrairement au monde scientifique.

Les dérèglements causés par la pandémie touchent de plein fouet le monde agricole. Des éleveurs sont forcés de jeter la traite du jour, au moment même où certains magasins demandent à leurs clients de ne pas acheter plus d’une brique de lait. Dans l’entourage de Donald Trump, on envisage une reprise de la vie économique en mai.

Le Yémen annonce son premier cas

Le Yémen, ravagé par des années de guerre, annonce son premier cas de contamination. Les organisations humanitaires redoutent une catastrophe sanitaire en cas de propagation du virus.

La prudence reste de mise en Chine

En dépit d’un assouplissement des mesures de confinement, les Chinois restent prudents dans leurs déplacements. Le maintien des mesures de restrictions dans certaines régions pour éviter une deuxième vague de contagion compliquent par ailleurs les déplacements à l’intérieur du pays. Le gouvernement chinois craint une deuxième vague de confinement et a donc placé sous confinement une ville frontalière avec la Russie où plusieurs cas de Covid-19 se sont déclarés.

Le virus fait son retour à Singapour

Erigé comme modèle de lutte contre l’épidémie, Singapour a recensé ce vendredi près de 200 nouveaux cas. La cité était pourtant parvenue à en contenir la propagation grâce à une stratégie de contrôle très stricte et de traçage des contacts en lieu avec les personnes infectées.

De nombreux pays asiatiques qui présentaient des bilans assez faibles lors des premières étapes de la pandémie se retrouvent à présent face à une deuxième vague, lorsque leurs concitoyens, exilés les premiers temps, reviennent de l’étranger et réinfectent à nouveau localement la population.

Promouvoir un nouveau modèle

Des ministres européens de l’Environnement appellent à ce que les plans de relance post-épidémie prennent en compte les questions d’environnement et de climat. Il faut selon eux « accroître les investissements, particulièrement dans les domaines de la mobilité soutenable, de l’énergie renouvelable, la rénovation des bâtiments, la recherche et l’innovation, le rétablissement de la biodiversité et l’économie circulaire ».

En France, la Convention citoyenne pour le climat (CCC) plaide pour « un modèle économique et sociétal différent, plus humain et plus résilient ». Des économistes, dont Thomas Piketty, appellent à « un contrat social et fiscal plus juste ».

RFI