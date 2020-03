Coronavirus : l’Europe et le monde se confinent

iGFM – (Dakar) – La propagation du covid-19 à travers le monde inquiète. Des pays et des continents ont fini par adopter la manière « forte » pour arrêter cette propagation meurtrière qui n’épargne aucune zone.

En France où on compte désormais 2876 cas pour 61 décès, le président s’est exprimé ce jeudi soir à la télévision pour tenter de rassurer les Français et annoncer de nouvelles mesures pour freiner l’épidémie de coronavirus sur le territoire. Emmanuel Macron a annoncé des mesures « exceptionnelles et massives » pour « protéger les salariés et les entreprises » face à l’épidémie du coronavirus.

Dans une allocution aux Français, ce jeudi soir 12 mars, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures pour « freiner » l’avancée de l’épidémie de coronavirus et « protéger » les personnes les plus fragiles. La plus importante d’entre elles est l’annonce de la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités à partir de lundi 16 mars, et ce « jusqu’à nouvel ordre ».

Le président français a également demandé « à toutes les personnes de plus de 70 ans, ceux qui souffrent de maladies chroniques, de handicap, de rester chez elles. »

Concernant les élections municipales, dont la tenue semblait compromise, le chef de l’État a déclaré que « rien ne [s’opposait] à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes ». Le premier tour du scrutin aura donc bien lieu ce dimanche. Une décision prise, selon Emmanuel Macron, à la suite d’une réunion avec plusieurs spécialistes au palais de l’Élysée.

En Belgique, la Première ministre qui a présidé la réunion du conseil de sécurité a commencé par exprimer le soutien du gouvernement aux familles des victimes du coronavirus mais aussi leur gratitude au personnel médical. Sophie Wilmès a rappelé ensuite que le bilan actuel s’élève à 369 cas.