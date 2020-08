Coronavirus : l’Ongam salue l’engagement de ses membres dans la lutte

iGFM – (Dakar) – Au moment où les jeunes sont accusés d’être les principaux vecteurs de transmission du coronavirus dans le pays, la jeunesse sportive réunie au sein de l’Organisme nationale de gestion des activités de masse se mobilise pour stopper la propagation du virus. Un engagement salué à sa juste valeur par le président de ladite structure. Ousmane Iyane Thiam qui a accordé un entretien à Igfm s’est félicité de la démarche de ses camarades qui, depuis l’apparition de la pandémie se sont mobilisés dans des campagnes de sensibilisation au respect des gestes barrières et de dons de matériels de protection. L’Ongam qui vient d’obtenir son récépissé prépare activement son assemblée générale ordinaire prévue ce 22 août.

« Je dois féliciter tout d’abord tous les présidents d’Asc membres de l’Ongam qui ont contribué à la lutte contre la covid-19. Ils ont mobilisé la somme de deux millions de francs pour l’acquisition de produits antiseptiques qu’ils ont remis au ministre des sports. Mieux, ils ont intégré les comités de lutte régionaux, départementaux et locaux dans leurs localités respectives avec des initiatives en créant des dispositifs de lavage des mains et toutes formes de sensibilisation », a déclaré Ousmane Iyane Thiam qui a tenu à encourager cette initiative des présidents d’Asc affiliées à l’Ongam sans manquer d’inciter les jeunes du pays à se mobiliser d’avantage dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Sénégal.

Après l’obtention de son récépissé de reconnaissance, l’Ongam prépare la tenue de son assemblée générale ordinaire prévue ce 22 août 2020. Selon son président, il sera question de faire le bilan de ses activités de l’année 2019-2020. Covid-19 oblige, l’Ongam ne va pas organiser cette année des activités de masse. « Mais cela ne va pas nous empêcher de continuer nos activités en matière d’environnement telles que les reboisement et autres activités en matière de santé pour lutter contre le coronavirus et d’intranet scolaire. Nous avons lancé des consultations écrites à nos responsables pour leur demander leurs avis et au sortir de cette assemblée générale ordinaire, nous allons rassembler toutes ces contributions et établir une feuille de route pour ces vacances particulières 2020 », a indiqué Ousmane Iyane Thiam.

Après avoir remercié le chef de l’Etat et le ministre des sports pour cette marque de confiance, l’Ongam compte s’investir pour une gestion transparente des navétanes, la diversité des activités des Asc et trouver des formules pour une indépendance financière des clubs. Estimant que la représentation du mouvement navétane est peu crédible à nos jours, l’Ongam va travailler pour donner du crédit au mouvement et regagner la confiance des sponsors et le gouvernement.

« Nous allons aussi travailler à avoir une représentation au niveau des institutions telles que le ministère des sports, la fédération sénégalaise de football et le comité national olympique. Nous leurs avons adressé des courriers avec nos rapports d’activités des trois derniers années et le numéro de notre récépissé pour avoir une représentation valable au niveau de ces institutions. Nous comptons donner une autre image du mouvement navétane contraire à ce que l’on voit aujourd’hui et qui a motivé notre départ de l’Oncav depuis trois ans », a fait savoir Ousmane Iyane Thiam, le président de l’Ongam dans cet entretien accordé à Igfm.

IGFM