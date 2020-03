Coronavirus-Louga : 16 expatriés sous surveillance, 6 autres testés négatifs

iGFM – (Dakar) – Seize expatriés sénégalais font l’objet d’un suivi médical par les autorités sanitaires de la région de Louga depuis leur retour au bercail, tandis que six autres y ont été testés négatifs au coronavirus, a révélé, vendredi, le médecin-chef Cheikh Sadibou Senghor.

‘’Dans la région, des personnes sont suivies au niveau des huit districts de la zone. Ces personnes, au nombre de 16, ne présentent pas forcément de signes de la maladie. Mais nous devons les suivre durant 14 jours’’, a-t-il expliqué à la presse.

‘’Nous recevons des fiches de tous ceux qui nous arrivent de l’extérieur. Et c’est dans ce contexte que six cas suspects ont été détectés. Les prélèvements ont été faits dans les normes et envoyés à Dakar et à Touba. Et ils sont revenus négatifs’’, a-t-il rassuré.

Il signale qu’un dispositif a été mis en place dans chaque district de la région et au niveau communautaire. De leur côté, les forces de l’ordre restent aux aguets pour éviter que certains parmi ceux qui passent par la voie terrestre ou maritime pour revenir au Sénégal, ne passent entre les mailles du filet.

Le médecin-chef de région a salué le sens des ‘’responsabilités’’ de certains expatriés, qui, dès leur arrivée dans la région, se rendent directement dans les structures de santé, ou s’isolent. Ils prennent selon lui la précaution d’informer les autorités sanitaires de leur arriver et se gardent de tout contact avec leur famille ou leurs proches.

C’est la preuve qu’il y a parmi ‘’des personnes qui sont très sensibilisées et qu’elles ont compris qu’ils doivent avoir des attitudes responsables concernant cette maladie’’, a-t-il souligné.

Mais pour d’autres émigrés, ce sont les familles elles-mêmes, les délégués de quartier ou les imams qui signalent leurs présences.

‘’Aujourd’hui, la communication a porté ses fruits, les populations ont compris qu’ils ont un rôle à jouer dans la prise en compte de leur propre état de santé et cela est important’’, s’est-il félicité, invitant à redoubler de vigilance.

Auteur : Gscom.sn