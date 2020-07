Coronavirus : l’UEFA reste « confiante » malgré les cas à Madrid et Séville

iGFM-(Dakar) À deux semaines de la reprise des Coupes d’Europe, l’UEFA se dit « confiante dans le fait » que les cas de Covid-19 détectés au Real Madrid et au Séville FC « ne vont pas affecter la tenue régulière des matches en question ».

Malgré l’annonce de deux joueurs positifs au Covid-19, mardi au Real Madrid et mercredi au Séville FC, l’UEFA a assuré jeudi par la voix d’un porte-parole qu’elle restait « confiante » dans le bon déroulement de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Le Real Madrid, qui a annoncé mardi le contrôle positif de son attaquant dominicain Mariano Diaz, doit affronter Manchester City en huitièmes de finale retour de la C1 le 7 août, en Angleterre (2-1 pour les Citizens à l’aller, le 26 février). Le Séville FC, qui a déploré mercredi un cas de coronavirus parmi ses joueurs, a rendez-vous avec l’AS Rome en huitièmes de finale (sur un match sec) de la C3 le 6 août, en Allemagne.

Si les deux joueurs concernés ont été placés à l’isolement, leurs tests positifs posent question sur la bonne tenue des deux compétitions européennes, qui doivent se terminer en août à l’issue de tournois finaux, à Lisbonne pour la Ligue des champions et en Allemagne pour la Ligue Europa.

« Nous sommes confiants dans le fait que ces cas ne vont pas affecter la tenue régulière des matches en question, à Manchester et Duisbourg respectivement, a précisé le porte-parole de l’UEFA à l’AFP. L’UEFA est en contact avec le Real Madrid et le Séville FC et surveille les deux situations et les décisions des autorités espagnoles compétentes. »

L’Equipe