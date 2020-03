Coronavirus : Macky Sall invite le gouvernement à ‘’une surveillance rigoureuse’’ des frontières

iGFM-(Dakar) Le chef de l’Etat a demandé au gouvernement de mener ‘’une surveillance rigoureuse’’ des frontières du pays en raison de l’épidémie de coronavirus et d’‘’accélérer’’ l’acquisition et la distribution des produits nécessaires pour la prise en charge des cas suspects ou confirmés de la maladie.

Lors du conseil des ministres de ce mercredi 4 mars, ‘’le président de la République a notamment insisté sur l’impératif d’une surveillance rigoureuse, permanente et efficiente de nos frontières’’.

‘’Il a souligné la nécessité de faire fonctionner le dispositif de riposte 24 heures sur 24’’, en tenant compte du ‘’niveau de menace très élevé’’, selon le communiqué du conseil des ministres.

‘’Le chef de l’Etat a invité le ministre de la Santé à accélérer, au sein de la Pharmacie nationale d’approvisionnement, l’acquisition, la mise à disposition et la distribution des produits, matériels et consommables essentiels pour une prise en charge adéquate des cas suspects ou confirmés de malades’’, ajoute la même source.

Macky Sall a également invité le ministère chargé de la Santé et de l’Action sociale veiller à ‘’la constitution systématique d’un stock de sécurité’’.

De même a-t-il demandé au gouvernement de ‘’renforcer les actions d’information et de sensibilisation en langues nationales auprès des populations et (…) des autorités religieuses et coutumières’’.

‘’Le président de la République n’a pas manqué [d’inviter] nos compatriotes à rester vigilants et prévenants face à tous les vecteurs potentiels de propagation’’ du coronavirus, ajoute le communiqué du conseil des ministres.

‘’Il a (…) demandé au ministre de la Santé (…) de renforcer, en relation avec les acteurs publics, privés et les partenaires impliqués, la vigilance et les dispositifs d’alerte précoce et de prise en charge rapide et efficace au niveau de nos établissements de santé’’, lit-on dans le texte.

Quatre cas confirmés de coronavirus ont été recensés au Sénégal, depuis lundi 2 mars, selon les autorités sénégalaises.

Deux Français et une Britannique font partie des quatre personnes infectées par le coronavirus. Des cas suspects se sont révélés négatifs.

L’épidémie de coronavirus partie de la Chine depuis fin 2019 a fait plus de 3.000 morts, dont la plupart ont été recensés dans ce pays d’Asie.

APS