Coronavirus : Me Abdoulaye Wade demande le rapatriement immédiat des 13 étudiants sénégalais en chine

iGFM-(Dakar) L’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade estime qu’il « rapatrier immédiatement les 13 étudiants sénégalais qui vivent à Wuhan, épicentre de l’épidémie du coronavirus». Dans une note reçue à igfm, le pape du Sopi demande à l’Etat du Sénégal d’agir pour mettre un terme à l’angoisse des étudiants et de leurs proches.

«Il faut rapatrier immédiatement les 13 étudiants sénégalais qui vivent à Wuhan, épicentre de l’épidémie du coronavirus. Nous ne devons pas laisser plus longtemps nos étudiants, leurs parents et amis dans l’angoisse. Ce rapatriement doit être entrepris immédiatement car, si une maison brûle, on ne dit pas ‘’Je vais réfléchir’’, a demandé Me Wade.

Visiblement préoccupé par la situation de nos compatriotes bloqués en chine, l’ancien chef d’Etat estime tout de même qu’il faut organiser leur rapatriement avec précaution et ne pas exposer les Sénégalais au risque du coronavirus.

«Toutefois on doit prendre des précautions pour que des malades n’importent pas dans notre pays les microbes d’une épidémie dangereuse qui expose la population entière», a suggéré Me Wade.