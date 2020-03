Coronavirus – Message de solidarité d’Idrissa Seck aux Sénégalais de la Diaspora

iGFM – (Dakar) Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck a adressé ce mardi un message de solidarité aux Sénégalais de la Diaspora, qui vivent des moments difficiles avec le confinement auquel ils sont soumis à cause du coronavirus. Voici le message dans son intégralité. « Je suis profondément préoccupé par le risque et les difficultés résultant du confinement, auxquels sont confrontés nos compatriotes de la Diaspora dans certains pays comme la Chine et l’Italie.

Je leur exprime ma totale solidarité et encourage leurs familles et proches qui, je l’imagine, vivent quotidiennement dans la peur et l’inquiétude.

Je salue les efforts des autorités sanitaires des pays hôtes et prie pour qu’ils soient couronnés de succès.

Idrissa SECK