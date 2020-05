Coronavirus : Nafiyam dans la lutte contre la pandémie dans la commune de  Richard Toll

iGFM – (Dakar) – C’est une initiative de Louis Lamotte, le Drh de la compagnie sucrière sénégalaise qui n’a pas lésiné sur les moyens dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans la cité ouvrière. sans nouvelle contamination au covid19, Nafiyam a pu appuyer en détergents et désinfectants les daaras .Une enveloppe financière pour des récitals de coran, une autre enveloppe pour la restauration et le déplacement des autres entités existantes.

Pour la désinfection, Nafiyam a procédé à une aspersion intra-domicilaire dans tous les daaras ,marchés et ateliers de la commune sans oublier les institutions publiques tels que la police, la gendarmerie et la caserne des sapeurs-pompiers. A noter que la gare routière a désinfecté avant l’interdiction du transport inter-urbain.

Même désertées en ces temps de covid19, les mosquées et les églises n’ont pas été laissées en rade. Mieux Nafiyam a lancé l’opération un Richard-Tollois un masque et a pu distribuer 3000 masques aux femmes vendeuses et talibés qui représentent la couche la plus vulnérable.

L’innovation dans la lutte a été de dépêcher un camion citerne pour alimenter en eau des quartiers comme thiabakh. Un acte salué à sa juste valeur au point de dire que « Nafiyam boumou fi yam » et d’être appelé pour une opération set-setal au centre de santé de la commune .

Dans le département Nafiyam a désinfecté la MAC de dagana à la suite de logements des pénitenciers,le tribunal départemental de Dagana,la mosquée de keur mbaye et le daara du représentant de la famille niassene.Toujours dans la prévention Nafiyam a doté d’ alcool ,de masques au tribunal et de thermoflashs au sous-préfet de mbane ,au commissaire de police de Richard-Toll,à la préfecture et au centre de santé de Dagana.

Pour la reprise des enseignements Nafiyam reste disponible pour la désinfection de tous les établissements scolaires de la commune et l’accompagnement des autorités étatiques dans la sensibilisation et la dotation d’alcool.

IGFM