Coronavirus noie la journée de l’autisme

iGFM-(Dakar) Le 02 Avril, journée internationale de la sensibilisation à l’autisme qui est célébrée dans le monde entier depuis 2008, où la couleur bleue est la couleur du jour. Toutefois cette année la journée sera fêtée dans l’anonymat total, à cause de la pandémie qui sévit dans le monde.

En effet, force est de constater que « le Covid-19 » occupe la une de tous les médias, reléguant ainsi la journée de l’autisme au second plan. Cependant pour immortaliser le moment Khadijatou Seydou Thiam présidente du COPEKX (collectif des parents et amis des enfants de keur khaleyi de Fann) a tenu à la fêter à sa manière en envoyant un message fort à la Rédaction d’Igfm en respectant les mesures préventives. « Nous avons décidé de marquer cette journée par des messages forts virtuellement c’est pour cela, vue que nous sommes des parents engagés donc on se doit de magnifier cette date du 2 Avril qui est une journée de sensibilisation « précise-t-elle.