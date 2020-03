Coronavirus: plus de 100000 personnes infectées dans le monde

iGFM-(Dakar) Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a atteint les 100000, dont plus de 3400 décès dans 91 pays et territoires, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi vers 15h00 GMT. Au total 100002 personnes ont été contaminées et 3406 sont décédées. La hausse -2492 nouvelles contaminations rapportées depuis jeudi à 17h00- est notamment liée à l’augmentation des cas en Iran, avec 1234 nouveaux cas.

A noter que peu après cette annonce, les autorités sanitaires du Sénégal ont annoncé que le premier cas qui avait été confirmé, est guéri. Ce qui fait que le bilan est de 99000 personnes infectées.