Coronavirus- Point du jour: 17 nouveaux cas et 60 personnes encore sous traitement

iGFM-(Dakar) Le ministère de la santé et de l’action sociale a annoncé ce mercredi 18 Novembre 2020 que le Sénégal a enregistré 17 nouveaux cas de contamination, dont 8 cas contacts suivis et 9 cas issus de la transmission communautaire. Le ministère annonce la guérison de 8 patients qui étaient sous traitement, 3 cas graves admis en réanimation et 00 décès supplémentaire.

"Sur 786 tests effectués, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2, 16 %. Il s'agit de 8 cas contacts suivis et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Dakar Plateau (3), Almadies (2), Guédiawaye (1), Mbour (1), Pikine (1) et Mbour (1).

Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 8 patients qui étaient sous traitement, 3 cas graves admis en réanimation et 00 décès.

A ce jour, le Sénégal compte 15. 823 cas confirmés, dont 15. 433 guéris, 329 décédés, et 60 malades sous traitement."

