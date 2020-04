Coronavirus : pourquoi l’Afrique semble relativement épargnée

Sur ce point, une étude du 20 février 2020, publiée dans la revue scientifique The Lancet, a travaillé sur le volume de voyages en avion au départ des aéroports des provinces infectées en Chine et dirigé vers l’Afrique entre janvier 2019 et février 2020. Ils en ont alors déduit que l’Algérie, l’Égypte et l’Afrique du Sud seraient les pays les plus durement touchés. Il s’avère que ce jeudi 2 avril, il s’agit des trois pays où l’on comptabilise le plus grand nombre de cas (respectivement 847, 779 et 1380 cas confirmés).