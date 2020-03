Coronavirus : première visite de Xi Jinping à Wuhan, depuis le début de l’épidémie

iGFM – (Dakar) – L’épidémie de coronavirus semble se contenir dans le pays, où le nombre de nouveaux cas de personnes infectées baisse de jour en jour. Pour la première fois, le président chinois a effectué ce mardi matin 10 mars une visite surprise à Wuhan, d’où est parti l’épidémie. Un déplacement destiné à montrer que la lutte contre le coronavirus est gagnée en Chine.

C’est très clairement le message de Xi Jinping. Le président chinois aurait pu se rendre à Wuhan beaucoup plus tôt, au plus fort de la crise. Mais non, le maître de Pékin se veut porteur de bonnes nouvelles.

D’après la presse officielle, Xi Jinping a rejoint Wuhan en avion. Il a visité des hôpitaux, il va également rencontrer des personnels soignants, ainsi que des membres des comités de quartier qui sont des relais locaux du parti communiste. Il a félicité tous ceux qui se trouvent en première ligne.

La « meilleure » manière de gérer l’épidémie

Cette visite envoie deux messages forts. Le premier s’adresse à la population chinoise : l’épidémie est sous contrôle, la vie peut et doit reprendre dans le pays. C’est une visite qui se veut rassurante.

L’autre message s’adresse plutôt au reste du monde, et il est clair : les mesures drastiques de confinement prises par les autorités ont fini par payer. À l’heure où l’épidémie s’installe en Europe et s’y propage rapidement, Xi Jinping veut prouver aux démocraties occidentales que sa manière de gouverner est la plus efficace dans la lutte contre le coronavirus.

Auteur : Rfi