Coronavirus : Quel sera l’impact sur les Jeux olympiques 2020 à Tokyo?

iGFM – (Dakar) – À un peu plus de cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, et alors que le coronavirus continue de bouleverser le calendrier sportif, beaucoup se demandent quelles seront les répercussions possibles sur les Jeux olympiques. Laura Scott, de BBC Sport, s’est entretenue avec des experts de la santé, des athlètes et des spécialistes, y compris des souscripteurs de grands événements, sur les différents facteurs en jeu et les plans d’urgence.Les effets du coronavirus sur le sport commencent à être ressentis par tous, y compris par les athlètes eux-mêmes.

La semaine dernière encore, la double championne olympique de sprint de la Jamaïque, Shelly-Ann Fraser-Pryce, a participé au Grand Prix en salle de Glasgow, mais a décidé de laisser son jeune fils à la maison.

« C’est une des raisons pour lesquelles je n’ai pas emmené mon fils avec moi à Glasgow, car je ne voulais pas qu’il voyage parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment », a-t-elle déclaré à BBC Sport après avoir gagné le 60m.

Pendant ce temps, la Britannique Katarina Johnson-Thompson, qui est l’un des meilleurs espoirs de médaille de l’équipe GB (Grande Bretagne) après avoir remporté l’or de l’heptathlon aux championnats du monde, a déclaré qu’elle était « chanceuse » de ne pas avoir planifié son entraînement d’hiver autour des championnats du monde d’athlétisme en salle, qui devaient avoir lieu le mois prochain à Nanjing, en Chine, mais qui ont été reportés à l’année prochaine.

« Il faut espérer que le coronavirus se dissipera d’ici Tokyo, car de nombreux athlètes ont mis quatre ans à s’y préparer », a-t-elle ajouté.

Les organisateurs de Tokyo 2020, le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP) ont insisté sur le fait que l’annulation n’était pas envisagée.

La semaine dernière, John Coates, le chef d’une équipe d’inspection du CIO, a déclaré: « Nous pouvons confirmer que Tokyo 2020 reste sur la bonne voie ».

Auteur : Bbc