Coronavirus : Quelles fausses informations se répandent en Afrique ?

iGFM – (Dakar) – Les pays africains connaissent une augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus, et de nombreux gouvernements appliquent désormais des mesures strictes de distanciation sociale.

Alors qu’ils se préparent à une augmentation du nombre de cas, des informations trompeuses se sont répandues sur tout le continent.

1. De vaccins ne sont pas testés sur les Africains

Il y a des messages largement diffusés sur les médias sociaux qui prétendent que les Africains vont servir de cobayes pour tester un nouveau vaccin contre le coronavirus.

Toutefois, ces affirmations sont fausses : il n’existe pas de vaccin contre le Covid-19 et seuls quelques essais cliniques sont en cours, dont aucun actuellement dans des pays africains.

Nous ne savons pas exactement d’où viennent ces affirmations, mais elles ont tendance à se concentrer sur la manière dont les Africains recevront le vaccin pour tester son innocuité dans les pays occidentaux.

L’une d’entre elles comprend une vidéo YouTube d’une femme parlant en français qui dit « Il existe maintenant un vaccin pour vacciner TOUS les Africains, mais aucun pour les pays occidentaux, alors je supplie mes frères et sœurs africains de ne pas prendre ce vaccin ».

Cette vidéo a été visionnée plus de 20 000 fois et de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont apporté leur soutien aux commentaires qu’elle contient.

Une autre vidéo de YouTube fait des déclarations similaires, selon lesquelles le vaccin sera utilisé sur des Africains pour tester son innocuité avant de l’utiliser dans les pays riches.

Les craintes concernant les vaccins ne sont pas rares dans certaines communautés où l’on se méfie de la médecine moderne. En Afrique francophone, où les rumeurs sur le vaccin Covid-19 se sont répandues, on a constaté des préoccupations similaires et une désinformation sur le vaccin Ebola, un traitement qui a contribué à lutter contre la maladie.

2. La peau noire n’est pas résistante au Covid-19

Les médias sociaux n’ont cessé de proposer des suggestions sur la couleur de la peau et la résistance à la maladie.

Le 13 mars, le ministre kenyan de la santé a rejeté les rumeurs selon lesquelles « ceux qui ont la peau noire ne peuvent pas attraper le coronavirus ».

Nous avons parlé au professeur Thumbi Ndung’u de l’école de médecine Nelson R Mandela de Durban qui a déclaré « il n’y a absolument aucune preuve pour étayer cette idée – et en effet, nous savons que les personnes à la peau noire sont infectées ».

3. Une tasse de thé noir ne guérit pas le coronavirus

Il est important de s’hydrater pour rester en bonne santé, mais la consommation de thé noir n’est pas un remède ou un traitement pour le Covid-19 comme on l’a prétendu.

Selon les médias locaux kenyans, des personnes ont reçu des appels téléphoniques leur conseillant de boire du thé pour éviter le coronavirus – et que si elles ne le faisaient pas, elles pourraient mourir de la maladie.

C’est un mythe qui a été propagé ailleurs et qui n’a aucun fondement médical.

Les scientifiques du monde entier mènent des recherches sur des vaccins potentiels, mais on s’attend à ce qu’un vaccin ne soit pas prêt avant le milieu de l’année prochaine au moins.

4. Non, vous n’avez pas besoin de vous raser la barbe pour vous protéger contre le virus

Un vieux graphique créé par les autorités sanitaires américaines sur les poils du visage et les respirateurs a été utilisé à tort pour suggérer aux hommes de se raser la barbe pour éviter d’attraper le coronavirus.

Le titre du journal nigérian Punch disait « Pour être à l’abri du coronavirus, rasez votre barbe, avertit le CDC »

L’image des Centres américains de contrôle des maladies (CDC) montre des dizaines d’exemples de poils sur le visage et ceux qu’il faut éviter lorsqu’on porte un masque respiratoire.

Les barbes telles que les moustaches latérales et le Zappa sont approuvées, mais le Garibaldi et le French Fork peuvent interférer avec la valve et empêcher le bon fonctionnement du respirateur.

Le graphisme est authentique – mais il a été créé en 2017 (bien avant l’épidémie de coronavirus) pour les travailleurs qui portent des respirateurs bien ajustés. Contrairement à ce qui a été rapporté, le CDC ne l’a pas publié récemment et il ne recommande pas aux gens de se raser la barbe.

Des titres similaires sont apparus dans d’autres pays, générant des milliers d’actions. L’agence de presse australienne 7News postée sur Twitter : « Comment votre barbe peut sans le savoir augmenter votre risque de coronavirus ».

Les conseils de santé actuels au Royaume-Uni sont que si les masques sont utiles au personnel médical des hôpitaux, « il y a très peu de preuves d’un bénéfice généralisé pour les membres du public ».

5. Un prédicateur nigérian lutte contre le coronavirus

Un prédicateur évangélique qui prétend pouvoir guérir le virus a également fait l’objet de désinformation.

Les histoires de David Kingleo Elijah, de l’église du Mont Glorieux des Possibilités, ont commencé à se répandre en ligne après qu’une vidéo de lui disant qu’il allait partir en Chine pour « détruire » le virus a été mise en ligne sur YouTube et partagée sur d’autres plateformes.

« Je vais prophétiquement détruire le coronavirus. Je vais en Chine, je veux détruire les coronavirus », dit-il dans la vidéo.

Quelques jours plus tard, des articles sont apparus sur des blogs, alléguant qu’il avait voyagé en Chine mais avait été admis à l’hôpital après avoir contracté le virus. Les blogs font référence au pasteur sous un autre nom – Elija Emeka Chibuke.

La photo utilisée pour le montrer à l’hôpital est en fait une photo d’Adeshina Adesanya, un acteur nigérian connu sous le nom de Pasteur Ajidara, qui est mort à l’hôpital en 2017.

6. Boire de la soupe au poivre n’est pas un remède.

Au Nigeria, un prédicateur a posté une vidéo et une affiche affirmant que la soupe au poivre est un remède contre le coronavirus. Cette affirmation a également été diffusée sur WhatsApp.

Il n’existe pas de remède ou de traitement spécifique pour le coronavirus et l’allégation donne peu de détails sur les propriétés médicinales de la soupe au poivre – un plat traditionnel nigérian épicé.

L’OMS affirme que l’épidémie a provoqué une « infodémie » d’informations fausses et trompeuses.

Au Cap-Vert, la minuscule nation lusophone d’Afrique de l’Ouest, un post a été diffusé sur les médias sociaux affirmant qu’un médecin brésilien avait recommandé le thé au fenouil comme remède contre le coronavirus. Cela a provoqué une ruée vers cette herbe sur les marchés locaux, a rapporté l’AFP.

Le ministère brésilien de la santé a averti les gens de ne pas partager un article suggérant le fenouil comme remède contre le coronavirus.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que le lavage des mains complet et régulier est crucial dans la lutte pour éviter l’infection.

