Coronavirus : qui est la 8e personne décédée du Covid-19 à Thiès ?

IGFM – La maladie à Coronavirus a eu raison de Lamine Sène, 88 ans. Imam de la mosquée de «Bountou Dépôt» de Thiès, il a été déclaré post-mortem, positif au Covid-19.

Il a contracté le virus, développé les symptômes, sans le savoir. C’est après sa mort que son infection au Covid-19 a été décelée. Sapeur-pompier à la retraite, le vieux Lamine Sène, 88 ans, est décédé du Covid-19 ce samedi, à 11h, dans son domicile au quartier «Bountou Dépôt» derrière la voie ferrée (Dvf) dans la commune de Thiès-Est. Les tests virologiques effectués sur le corps sans vie du vieil homme ont révélé qu’il était atteint de la maladie à Coronavirus. L’état de santé du vieil homme n’était pas stable depuis ces deux dernières années, après qu’il a eu un accident vasculaire cérébral (Avc).

Homme affable et courtois, le décès de l’octogénaire a surpris les habitants de son quartier. Imam du quartier, il dirigeait les prières de la mosquée depuis plusieurs années. Mais quand il s’est senti malade, il a cédé l’imamat. Pape Sarr, voisin du défunt, renseigne qu’il venait prier à certaines occasions à la mosquée. «Dernièrement, on s’était retrouvé dans un baptême au quartier Diamaguène. C’est lui-même qui exhortait les uns et les autres à faire vite pour éviter le regroupement. Il avait demandé à l’assemblée de respecter les mesures barrières et les directives sanitaires», renseigne-t-il. L’homme sera finalement emporté par cette maladie qu’il avait tant redoutée en recommandant toujours à ses proches de respecter les mesures barrières.

Ses enfants ont voulu l’enterrer avant le résultat des tests

Lamine Sène est décédé avant-hier samedi dans la matinée, dans sa grande maison familiale. L’entrée de la concession qui est traversée par la rue Aynina Fall, abrite la mosquée érigée par ses aïeux, où il a dirigé pendant plusieurs années les prières. Alors qu’il se trouvait au domicile de sa seconde épouse, décédée depuis longtemps au quartier Malamine Senghor, le vieil homme s’était senti mal. Il sera conduit à son premier domicile au quartier «Bountou Dépôt» où vivent sa première épouse et ses grands enfants. Après avoir lutté pendant une dizaine de jours contre la maladie, il est finalement décédé à son domicile. Ses enfants, qui n’ont pas pu l’évacuer à l’hôpital, ont acheminé la dépouille à la morgue de la mosquée. Le vieux pensait que son état grippal était juste passager. Il avait sollicité les services d’un agent de santé qui venait le suivre à domicile. Son infirmier traitant qui lui avait fait des perfusions, avait aussi pensé que son patient n’avait pas le Covid-19. Ce samedi, son mal a empiré. Il a fini par décéder dans sa chambre. Quand ses enfants ont engagé les différentes procédures pour procéder à son inhumation, les autorités administratives et sanitaires ont opposé un niet catégorique, en leur demandant d’attendre les résultats virologiques envoyés à Dakar. Les conclusions sont revenues positives à deux reprises.

Son infirmier a pensé à une grippe

Les éléments du comité départemental de lutte contre les épidémies se sont déployés, hier, à la maison mortuaire. Dr Malick Ndiaye, médecin-chef de la région médicale de Thiès, a dirigé toutes les opérations. Les éléments du service d’hygiène et de la Compagnie d’incendie et de secours ont mobilisé tout un arsenal pour isoler le périmètre, qui a été désinfecté à fond. Toutes les précautions sont prises, la source de contamination communautaire qui a emporté l’imam Lamine Sène n’étant pas encore identifiée avec certitude. Mal en point depuis quelques jours, l’imam se plaignait de douleurs au niveau de sa poitrine. Ses poumons lui faisaient très mal depuis un certain temps. Et il toussait souvent. «On ne s’imaginait pas qu’il avait le covid-19. D’ailleurs, c’est ce que son infirmier traitant nous avait dit. Il pensait que le vieux avait juste une grippe», signale-t-il. C’est pourquoi quand le vieil homme est décédé, les membres de sa famille ont voulu l’enterrer en pensant qu’il était décédé de mort naturelle.

Ce vendredi, le vieux Lamine Sène se tordait de douleur dans son lit. Son était clinique avait empiré. Dr Moustapha Faye, médecin-chef du district sanitaire de Thiès, qui avait été informé l’avait noté. Il avait aussitôt instruit l’équipe médicale du comité départemental de lutte contre les épidémies de faire des prélèvements sur ce patient, pris comme un cas suspect à haut risque de la maladie à Coronavirus. Mais avant que les conclusions virologiques ne reviennent, l’imam a rendu son dernier souffle. L’équipe médicale n’est pas parvenue à déterminer son lien épidémiologique. Toutefois, il se susurre dans l’entourage du vieux qu’il a pu attraper le virus dans le taxi de l’un de ses fils qui lui servait de chauffeur pour ses courses comme pour récupérer sa pension de retraite. Le vieil homme était souvent assis devant l’entrée du salon de coiffure près de sa mosquée. «Il était en bons termes avec les jeunes qui fréquentaient le salon de coiffure. Je me demande même s’ils n’ont pas été contaminés», s’est interrogé un voisin.

OUSSEYNOU MASSERIGNE GUEYE

L’infirmier traitant et 87 autres contacts confinés dans un hôtel

Devant cette situation, l’équipe médicale a investi, ce dimanche, la maison mortuaire et celles des environs. Parents, proches, amis… Au total, ils sont 88 personnes à être mises en quarantaine dans un hôtel de la place. L’agent de santé qui le suivait à domicile est aussi confiné dans le même site d’hébergement. L’équipe médicale continue de faire des investigations pour déterminer le lien épidémiologique. Des prélèvements sont effectués sur ces cas contacts. Ils seront envoyés à Dakar pour des examens virologiques. La maison mortuaire a été désinfectée par le service d’hygiène.

OUSSEYNOU MASSERIGNE GUEYE

L’imam a été inhumé au cimetière de Keur Mame El hadji

L’imam Lamine Sène a été inhumé, hier dimanche, dans la plus grande discrétion après la prière du crépuscule au cimetière «Bakhiya» de Keur Mame El hadji dans la commune de Thiès-Nord. Quelques membres de sa famille ont été autorisés à assister à l’enterrement, fait dans la plus grande sobriété.

O.M. GUEYE