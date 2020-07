Coronavirus : saison terminée, CR Bélouizdad champion

La FAF précise que « le CR Bélouizdad représentera l’Algérie lors de la prochaine édition de la Ligue des champions et sera accompagné par le MC Alger, départagé par rapport à l’Entente de Sétif (ex aequo au classement) grâce à la règle d’indice des matches disputés et des points récoltés ». L’ES Sétif devra se contenter de la Coupe de la CAF.