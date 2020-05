Coronavirus, Serie A : un joueur du Torino testé positif

iGFM-(Dakar) Alors qu’en Italie les équipes reprennent petit à petit le chemin de l’entraînement, principalement pour que le joueurs passent des tests physiques et surtout sanitaires, le Torino vient d’indiquer dans un communiqué qu’un de ses joueurs avait été testé positif au COVID-19.

«Lors des premiers tests médicaux effectués sur les joueurs du Torino FC, une positivité au COVID-19 est apparue. Le footballeur, actuellement asymptomatique, a été immédiatement placé en quarantaine et sera surveillé en permanence,» a révélé le club de Turin. Demain, les dirigeants de la Serie A et une délégation du gouvernement doivent se réunir pour discuter des prochaines étapes en vue de la reprise. Devraient être évoqués la date et le processus de reprise des entraînements collectif. Le 18 mai avait été évoqué.

Juventus : Paulo Dybala est guéri du coronavirus

C’est peut-être la fin d’un mini feuilleton provoqué par le coronavirus dans les rangs de la Juventus. La Vieille Dame vient de publier un communiqué dans lequel elle indique que Paulo Dybala (photo ci-dessus, 26 ans) a été testé négatif à deux reprises, conformément au protocole, au Covid-19 récemment.

Le 21 mars, l’attaquant argentin avait été testé positif au virus une première fois. S’il avait annoncé se sentir beaucoup mieux ces derniers temps, le numéro 10 de la Juve avait pourtant été annoncé positif au coronavirus une quatrième fois en l’espace d’un mois et demi par la presse espagnole et italienne. Une information à laquelle a donc répondu l’actuel leader de Serie A, en précisant que Dybala «n’est plus soumis au régime d’isolement du domicile».