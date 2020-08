Coronavirus : six membres de l’Athletic Bilbao positifs

iGFM-(Dakar) Après le Barça et le Celta Vigo, l’Athletic Bilbao a également annoncé des cas positifs au coronavirus.

Bientôt de retour à l’entraînement, les clubs espagnols ont multiplié les tests au coronavirus en ce début de semaine. Ce mercredi, le Barça et le Celta Vigo ont notamment détecté quelques cas. Dans la foulée, l’Athletic Bilbao a annoncé avoir six positifs parmi ses membres. Ils se trouvent à l’isolement et seront testés à nouveau la semaine prochaine. L’un d’eux est Inaki Williams, qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux.

L’Equipe