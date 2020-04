Coronavirus : Témoignages de deux Sénégalaises confinées en France

iGFM-(Dakar) Confinées depuis trois semaines en France à cause de la pandémie qui sévit dans le monde, le Covid-19, deux Sénégalaises contactées par la Rédaction d’Igfm prennent avec philosophie cette situation.

L’une d’entre elles avec le visage flouté invite les Sénégalais à respecter les directives données par les autorités Sénégalaises pour barrer la route à la propagation de cette pandémie qui bouleverse le monde entier.

Sentiment partagé par Dado Diop qui à visage découvert témoignage : « l’heure est grave, j’ai le cœur meurtri car j’ai perdu des collègues. Ils ont été emportés par ce virus. En plus ce qui me fait le plus mal, c’est de ne pas pouvoir envoyer de l’argent pour assister ma famille car ici tout est à l’arrêt. Nous sommes plusieurs Sénégalais et Africains dans ce cas, et nos familles ne comptent que sur nous pour subvenir à leurs besoins, surtout en cette période de couvre feu au Sénégal où toutes les activités sont au ralenti » souligne-t-elle. Suivons les dans cette vidéo ci-dessous.

Hawa SIGNATE