Coronavirus: terrible prédiction d’un épidémiologiste de Harvard

iGFM-(Dakar) Inquiétante prédiction du Professeur Lipstich de Harvard : Inutile de résister plus longtemps : « le coronavirus ne pourra pas être maîtrisé » et, d’ici un an, « 40% à 70% personnes dans le monde seront infectées ». Il ne s’agit pas là d’une annonce de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mais d’une théorie ouvertement avancée par Marc Lipsitch, professeur à Harvard et épidémiologiste spécialiste de la modélisation des maladies infectieuses.