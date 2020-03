Coronavirus: Testé positif, Moustapha Guirassy s’adresse aux sénégalais (Vidéo)

« Chers amis,

Je viens d’être diagnostiqué positif au coronavirus. Aussitôt informé, je me suis mis à la disposition des autorités sanitaires du pays qui ont bien voulu m’interner à l’hôpital de Diamniadio. Je tiens à féliciter d’emblée le personnel de santé pour le remarquable et redoutable travail qu’ils abattent pour nous défendre contre le covid-19.De l’intérieur on comprend encore mieux l’immensité mais en même temps la sensibilité de leur mission.

J’invite tous mes compatriotes, chacun chez lui, chaque soir à 21h00, à poser une lumière devant sa fenêtre pour célébrer ces champions. Que Dieu nous protège tous. »