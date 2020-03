CORONAVIRUS – Touba, des membres du personnel médical testés positifs, 28 autres cas à haut risque dénombrés

IGFM – Le Comité régional de gestion des épidémies de Diourbel s’est réuni hier, pour analyser la situation de l’endémie du Coronavirus au niveau de Touba où la situation est encore très préoccupante.

Pour une meilleure prise en charge sanitaire de l’épidémie du Coronavirus dans la cité religieuse de Touba, une réunion d’urgence a été tenue hier vendredi, à la gouvernance de Diourbel pour analyser la situation. Lors de son intervention, le chef des opérations de l’équipe mobile d’intervention et de soutien du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) a décrit une situation alarmante à Touba avec presque une centaine de cas suspects. «Actuellement, au niveau du centre de santé Darou Marnane, nous avons 28 cas qui ont un contact familial et nous craignons que leur test soit positif. L’autre jour c’était 3, puis 4 après 7. C’est ce centre qu’on a transformé en Centre de traitement du Coronavirus», souligne Dr Alé Baba Dieng. Et le médecin de révéler ce que craignaient les acteurs de la Santé depuis l’annonce du premier cas à Touba. «On a eu des tests positifs avec le personnel de santé. Quand ils recevaient l’émigré, ils ne s’étaient pas vraiment protégés, parce qu’ils ne s’y attendaient pas. C’est durant leurs interrogatoires qu’ils se sont rendu compte qu’il était en Italie et qu’ils ont commencé à prendre les mesures nécessaires. C’était trop tard», explique Dr Alé Baba Dieng.

Selon le chef des opérations de l’équipe mobile d’intervention et de soutien du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), si on parvient à maitriser les contacts, on peut contraindre la propagation de l’épidémie. «Nous sommes en train de voir les mesures de prévention et de contrôle pour le transformer en centre de traitement. Actuellement, les consultations sont mises à l’arrêt pour que le centre reçoit uniquement les cas suspects et les cas confirmés », précise Dr Alé Baba Dieng.

SAER SY