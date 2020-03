Coronavirus : « Tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont désormais interdits » en France

IGFM – La France a passé la barre des 1 000 cas de nouveau coronavirus et compte désormais 19 morts, selon le dernier bilan publié par Santé publique France dimanche 8 mars à 15 heures. La veille, les autorités sanitaires faisaient état de 949 cas et 16 décès. « Tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont désormais interdits », sauf les concours, les manifestations et les transports en commun, a annoncé Olivie Véran, le ministre de la Santé, dimanche soir, lors d’une conférence de presse.

19 morts et 1 126 cas en France. Selon le dernier bilan de Santé publique France, 1 126 personnes étaient contaminées en France dimanche, soit 177 personnes de plus en 24 heures. Le nombre de morts s’élève à 19, contre 16 la veille. « Nous sommes toujours ce soir au stade 2, notre priorité est de tout faire pour ralentir la circulation du virus sur le territoire national », a déclaré Olivier Véran.

L’Italie est le pays d’Europe le plus touché. La péninsule a enregistré en 24 heures 133 nouveaux décès, ce qui porte à 366 le nombre total de morts depuis le début de l’épidémie. Le décret de mise en quarantaine d’une région et de 14 provinces du nord de l’Italie prévoit des mesures drastiques et inédites.

Du chômage partiel dans les entreprises françaises. Quelque 900 entreprises perturbées par la propagation du coronavirus ont demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel pour environ 15 000 salariés, a indiqué dimanche sur BFMTV la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, précisant que ce chiffre avait plus que doublé en quelques jours.