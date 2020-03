Coronavirus: Trump va annoncer une nouvelle «très importante»

« Je ferai une conférence de presse aujourd’hui pour discuter d’une information très importante de la FDA concernant le Virus chinois ! », a tweeté le président américain, sans donner plus de détails mais en utilisant la formule controversée avec laquelle il désigne le nouveau coronavirus.

Et de surenchérir : « J’ai toujours pris le Virus chinois très au sérieux et j’ai fait du très bon travail depuis le début, y compris ma décision très précoce de fermer les frontières avec la Chine – contre la volonté de presque tous. De nombreuses vies ont été sauvées. Le nouveau récit des Fake News est honteux et faux! » L’administration Trump est accusée, notamment par ses rivaux démocrates, d’avoir terdé à réagir face à l’épidémie.