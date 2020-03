Coronavirus : un joueur du FC Metz confiné

iGFM-(Dakar) Le monde du foot devrait bientôt s’arrêter de tourner à cause de l’épidémie du coronavirus. Les matches sont déjà prévus à huis clos, mais tout cela pourrait encore être pire. Ce mardi, nous avons appris qu’un joueur du FC Metz avait été confiné après avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus.

« Un joueur du FC Metz, ne présentant pour l’heure aucun symptôme, a été en contact proche avec une personne diagnostiquée ce jour comme atteinte par le virus du Coronavirus Covid-19. Conformément aux consignes sanitaires données par l’ARS, ce joueur a été immédiatement placé en confinement à domicile. Le reste de l’effectif continue de s’entraîner, mais l’évolution de la situation sera suivie avec attention et vigilance par le médecin du club, en collaboration étroite avec les autorités sanitaires. À titre préventif et jusqu’à nouvel ordre, tous les entraînements se dérouleront à huis clos et il n’y aura plus d’interview individuelle de joueurs donnée à la presse. Le FC Metz a informé la LFP et reste à la disposition des instances et des autorités sanitaires dans le cadre de la gestion de cette situation », peut-on lire sur le communiqué du club mosellan, repris par Footmercato.

Pour rappel, trois internationaux sénégalais évoluent dans cette équipe. Il s’agit de Habib Diallo, Opa Nguette et d’Ibrahima Niane.