IGFM – Le coronavirus fait des ravages à travers le monde. Et l’Italie paie déjà un lourd tribut. Elle a enregistrés plus de 4800 morts et près de 50 000 personnes contaminées.

Le Consul général du Sénégal à Milan, Rokhaya Ba, a d’ailleurs informé qu’un ressortissant sénégalais a été testé positif au Covid-19 à Brescia (Italie). Elle s’exprimait en direct sur la Rts.