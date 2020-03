Coronavirus : vers un PSG-Dortmund au mieux à huis clos et un report de France-Irlande

Le gouvernement a interdit, dimanche soir, les rassemblements de plus de 1 000 personnes, ce qui vaut autant pour les réunions en salle que celles tenues à l’extérieur. La doctrine sera affinée lundi matin au cours d’une réunion au ministère des Sports réunissant outre la ministre Roxana Maracineanu, l’Agence Nationale du Sport (ANS), la direction des sports (DS) et les comités nationaux olympiques (CNOSF) et paralympiques (CPSF). En règle générale, les événements sportifs qui peuvent être reportés le seront, mais ceux qui sont liés à une qualification pourraient se jouer à huis clos.