Coronavirus-Ziguinchor : l’ADS dément l’activiste Guy Marius Sagna

iGFM-(Dakar) L’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) a décidé, ce lundi 9 mars 2020, de réagir suite à la sortie de l’activiste et président du mouvement citoyen » FRAPP France dégage », Guy Marius Sagna qui, à sa descente d’avion, le dimanche 8 mars 2020, a laissé entendre «qu’aucun dispositif n’est mis en place contre le Coronavirus à l’aéroport de Ziguinchor».

«Les Aéroports du Sénégal ont pris connaissance avec une vive émotion ces allégations infondées et souhaitent rétablir la vérité qu’un important système de contrôle a bel et bien été mis en place, aussi bien à Ziguinchor qu’au Cap Skirring, sous la supervision totale et permanente du Gouverneur de la Région », renseigne le communiqué qui a été rendu public, ce lundi matin par la cellule de communication de la structure aéroportuaire. «Ce dispositif sanitaire placé sous l’autorité médicale régionale et doté d’une caméra thermique pour scanner les passagers, de thermos flash, de gants, de masques et de gels antiseptiques, témoigne de la volonté des autorités gouvernementales et aéroportuaires de renforcer le système national de prévention», a soutenu la cellule de communication de l’ADS à Ziguinchor.

Ainsi, depuis la confirmation d’un premier cas de l’épidémie et les risques de propagation, «les Aéroports du Sénégal sont en première ligne dans la lutte contre le Coronavirus en augmentant le niveau de vigilance sur l’ensemble de ses plateformes. Les ADS ont été les premiers à mettre en place à l’Aéroport de Cap-Skirring qui est une frontière internationale, tout un plan de contrôle afin d’éviter une éventuelle intrusion du virus sur le sol sénégalais à travers nos aéroports régionaux », renseigne toujours le communiqué. «Concernant l’Aéroport de Ziguinchor «qui ne serait doté d’aucun dispositif contre le Coronavirus», nous nous inscrivons naturellement et absolument en faux contre pareille information, et signalons qu’une équipe de l’antenne régionale de la RTS, a pu constater lors d’un tournage réalisé ce vendredi 06 mars 2020, l’effectivité de l’ensemble du système de prévention mis en place par l’Agence des Aéroports du Sénégal. Les fausses allégations comme celles concernant «l’inexistence d’un dispositif anti-coronavirus à l’Aéroport de Ziguinchor » et les rumeurs propagées sur l’internet en ces temps d’inquiétudes sont un danger réel pour les populations et peuvent être génératrices de psychose. Une telle situation pourrait avoir des conséquences néfastes dans la lutte contre l’épidémie du Coronavirus que le Sénégal mène avec efficacité. C’est l’occasion pour les ADS de rassurer toutes les populations sénégalaises, plus particulièrement celles du sud en leur disant que tous les protocoles de prévention mis en place sont aujourd’hui opérationnels et que l’ensemble des Commandants des aéroports sous la gestion des ADS, sont sur un pied d’alerte et le resteront aussi longtemps que durera la menace du Coronavirus », a conclu la cellule de communication de l’ADS dans la la capitale sud du pays.

