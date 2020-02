Coronavirus : Ziguinchor prie pour que le Sénégal soit épargné par l’épidémie

iGFM-(Dakar) Les fidèles musulmans se sont donnés rendez-vous ce samedi matin à la grande mosquée de Ziguinchor sise au quartier Santhiaba pour formuler des prières afin que le Sénégal puisse être épargné par l’épidémie de Coronavirus. L’initiative est venue du Dr Mamadou Diombéra, Directeur régional du Centre régional des œuvres universitaires de la ville.

La cérémonie a été dirigée par l’association des imams et oulémas de Ziguinchor. «Nous avons ce samedi 29 février 2020 prié pour la non propagation du Coronavirus au Sénégal, pour la stabilité dans nos universités. Nous avons surtout prié pour que le Chef de l’Etat Macky Sall puisse terminer en paix son mandat», a dit Mamadou Diombéra. Au-delà de ces prières. Pour le représentant de la ligue des imams et prédicateurs de Ziguinchor imam Djibril Dem : «Le Coronavirus est en train de prendre des proportions inquiétantes à travers le monde. La seule réponse qui sied aujourd’hui est de formuler des prières», a indiqué le guide religieux. «Nous prions pour qu’Allah SWT épargne notre pays le Sénégal de cette maladie», a ajouté imam Dem.

Pour rappel, le Coran a été lu 313 fois. Les populations touchées indiquent qu’elles reçoivent des informations contradictoires depuis que la maladie a été signalée dans plusieurs pays.

IGFM