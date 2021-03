jeudi 11 mars 2021 • 85 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'homme d'Etat et ultra-baron et sécurocrate du régime d’Alassane Ouattara Hamed Bakayoko s'est éteint ce 10 Mars en Allemagne, à l’hôpital de Fribourg. Il avait été évacué le 18 février 2021 à bord d'un aéronef de la flotte Ivoirienne. Beaucoup de zones d’ombre entourent les circonstances de sa mort même si des sources médicales parlent d’un cancer fulgurant, d’autres parlent d’envoûtement.

Qui hante la primature d’Abidjan ? Une véritable guerre mystique se joue dans les travées du pouvoir depuis début janvier 2020. Le Premier ministre Hamed Bakayoko avant de tirer sa révérence ce 10 Mars a été soigné dans un premier temps à l’hôpital américain de Neuilly durant 2 semaines avant d’être transféré au Chu de Fribourg en Allemagne le samedi 6 mars 2021. Sa disparition coïncide avec la célébration de son 56ème anniversaire.

Surnommé Golden Boy d’Abidjan, passionné de Culture, Hamed Bakayoko s’en est allé dans un contexte particulier .Le décès du premier ministre Hamed Bakayoko survient 7 mois jour pour jour après le décès de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. Ce dernier avait été emporté par un malaise foudroyant.

Selon des informations en notre possession, Hamed Bakayoko est décédé des suites d’un cancer, qui l’avait complètement mis hors circuit.

La Côte d’Ivoire est en deuil à nouveau ,le pays est secoué par cette triste et mauvaise nouvelle qui frappe la nation ivoirienne qui vient de perdre un de ses illustres fils .

Hamed Bakayo qui a fait ses premiers pas politiques dans les 90 à la faveur du multipartipartisme au sein du PDCI avant de rejoindre le RDR dans les annees 95 , Hamed Bakayo a fait sa premiere rentrée au Gouvernement à la suite des accords de Marcoussis en 2003. Sorti du gouvernement en 2009 il revient comme ministre de l’intérieur en 2011 à la suite de l’accession de Alassane Ouattara.

Le Président Alassane Ouattara en lui rendant un hommage a précisé qu’Hamed Bakayoko est décédé des suites d’un cancer. Dans un tweet officiel il a déclaré : « c’était un grand homme d’État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d’une grande générosité et d’une loyauté exemplaire ».

Bataille de succession en lame de fond

Ainsi, en moins d’un an la Côte d’Ivoire perd deux Premier ministres, potentiels successeurs d’Alassane OUATTARA, sans oublier que le poste de vice-président est vacant depuis et le président de l’Assemblée nationale convalescent.

Et comme par coïncidence ou malédiction on nous apprend ce matin que le Premier ministre intérimaire Patrick Achi a eu un malaise vagal. Ce dernier est en instance d’évacuation sanitaire vers la France.

Guillaume Soro à la suite du décès de Hamed Bakayoko a présenté ses condoléances via un tweet : « j’apprends avec une immense douleur le rappel à Dieu ce jour, du premier ministre Hamed Bakayoko mon ami, mon frère. En ces moments de chagrin les pensées émues vont à l’endroit de Yolande son épouse et de ses enfants dont je partage le chagrin et la souffrance ».

Selon plusieurs sources anonymes, ces disparitions brutales revêtent une dose de mysticisme. Ces sources voient la propension de Tene Birahim Ouattara alias ‘’Photocopie’’, le frère cadet du Président Alassane Ouattara qui joue à grosses cordes dans les coulisses du palais. On lui prêterait des ambitions de vouloir succéder au Président Ouattara. Promu puissant ministre de la Défense, il vise désormais la vacante Vice-présidence, véritable anti-chambre du sommet de l’État.

