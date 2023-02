dimanche 26 février 2023 • 324 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Adama Bictogo, le président de l’Assemblée nationale ivoirienne et plusieurs ministres sont sortis indemnes d’un crash d’hélicoptère ce samedi.

Un hélicoptère de transport de troupe de type MI 8 de l'Armée de l'Air ivoirienne a effectué un atterrissage d'urgence dans la localité de Gohitafla ce samedi 25 février 2023 à 17 h.



Dans son communiqué de presse, le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major Général des Armées a déclaré que le Président de l'Assemblée Nationale, la Ministre des Affaires Étrangères, le Ministre du Budget et la Vice-Présidente du Sénat étaient à bord de l’appareil. Selon la presse locale, ces officiels revenaient d'un meeting politique.



«Ils sont tous sortis indemnes et des dispositions sont prises pour leur transport et la sécurisation de l'aéronef», renseigne le patron de l’armée ivoirienne. Il a déclaré qu’une équipe technique de l'Armée de l'Air a été constituée afin de déterminer les causes de cet incident.