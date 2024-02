lundi 19 février 2024 • 765 lectures • 0 commentaires

Sport 3 jours Taille

iGFM (Dakar) L'entraîneur par intérim des Éléphants de Côte d’Ivoire, Emerse Faé a été confirmé entraîneur titulaire par le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) Idriss Diallo, ce lundi 19 février 2024 au village Can Orange lors d’une présentation officielle du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations de Football dans la commune de Cocody.

L'entraîneur par intérim des Éléphants de Côte d’Ivoire, Emerse Faé a été confirmé entraîneur titulaire par le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) Idriss Diallo, ce lundi 19 février 2024 au village Can Orange lors d’une présentation officielle du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations de Football dans la commune de Cocody.



"Emerse était jusqu'à présent entraîneur par intérim. Il vient d'être confirmé ce jour entraîneur titulaire”, a déclaré Yacine Idriss Diallo.



Poursuivant, il a indiqué que cette annonce est un symbole de résilience, de loyauté et d’engagement. “J'ai voulu l'annoncer pour marquer la symbolique. La symbolique de la résilience, de la loyauté, de l'engagement (...) C'est ce que nous comptons faire avec Emerse, qui est le nouveau patron des Éléphants, à 100%''.



Emerse Faé a assuré l'intérim à la tête des Eléphants après le limogeage de Jean louis Gasset, le 24 janvier dernier après la débâcle de l’équipe nationale 4-0 face au Nzalang de la Guinée Équatoriale.



Suite à sa prise de fonction, Emerse a réalisé un exploit à la tête de cette équipe en sortant le champion en titre, le Sénégal en huitième de finale, en battant le Mali en quart de finale, la RDC en demi finale et ensuite le Nigéria en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Football, ce qui a valu une troisième étoile continentale aux Elephants de Côte d’Ivoire.



Avec Abidjan.net