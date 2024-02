mercredi 14 février 2024 • 1503 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur intérimaire de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, s’est projeté sur le futur des Éléphants après le sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (CAN).

Ayant hérité d’un vestiaire lâché en plein tournoi par Jean-Louis Gasset dont il était l’adjoint depuis deux ans, l’ancien milieu des Éléphants Emerse Faé (42 capes, 1 but) a conduit l’équipe nationale sur le toit de l’Afrique dimanche. Le technicien de 40 ans a remobilisé ses troupes giflées 4-0 par la Guinée équatoriale et miraculeusement qualifiées pour la phase à élimination directe suite au match nul du Ghana combiné à la victoire du Maroc lors de la dernière journée de groupes.



Et pourtant, le natif de Nantes ne bénéficiait pas forcément de la confiance de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Cette dernière avait pour rappel tenté, dans un élan de désespoir, de se faire prêter, en vain, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard. Un entraineur qu’elle connait très bien pour l’avoir vu remporter la deuxième CAN de la Côte d’Ivoire en 2015.



"Dès mars le travail reprend. Objectif : CAN 2025 et Coupe du monde 2026”



Dès lors, c’est toute la nation orange qui porte en triomphe l’enfant du pays. Reçu avec son staff et ses joueurs, mardi, par le président de la République, Alassane Ouattara, Faé a obtenu à juste titre une belle enveloppe de 100 millions de FCFA (153 437 euros), soit le double de la prime de ses ouailles. Mais ce ne serait pas tout.



En effet, le principal intéressé a signifié en filigrane ce mercredi la confiance renouvelée de ses patrons sur le banc des Éléphants, avec en ligne de mire la prochaine CAN 2025 au Maroc et la Coupe du monde 2026. “Merci au président de la République pour cet honneur d’être décoré. Merci au peuple ivoirien pour tout le soutien. Merci au président de la FIF Idriss Diallo pour votre confiance. Dès mars le travail reprend. Objectif : CAN 2025 et Coupe du monde 2026”, a-t-il posté sur son compte Instagram officiel. Une juste récompense pour le faiseur de miracle si cela se confirme.



