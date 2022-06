mercredi 22 juin 2022 • 1003 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A un an de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, l'inquiétude resurgit. Des inondations ont occasionné l'arrêt d'un match entre le Stade d’Abidjan et l’Africa Sports après 24 minutes de jeu, renseigne Afrikfoot.

Dans presque un an jour pour jour, la Côte d’Ivoire accueillera la CAN 2023. Si l’organisation de la compétition à cette période de l’année va limiter les conflits avec les clubs européens, elle fait en revanche peser une vraie inquiétude quant aux conditions météorologiques. Les mois de juin-juillet correspondent en effet à la saison des pluies au pays des Eléphants, avec des précipitations parfois diluviennes pendant 6 à 8 heures d’affilée…



Les principaux axes routiers inondés et inutilisables



Cela a encore été le cas lundi lorsque des trombes d’eau se sont abattues sur la capitale économique, entraînant l’arrêt du derby entre le Stade d’Abidjan et l’Africa Sports après 24 minutes au Stade Robert Champroux. En parallèle, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant ce mardi matin les principaux axes routiers d’Abidjan complètement inondés et inutilisables…



La CAF et les instances locales campent sur leurs positions



Ces scènes sont forcément préoccupantes à un an de la CAN, mais la Confédération africaine de football (CAF) et les instances locales campent pour l’heure sur leurs positions. «Pour ce qui est des infrastructures d’accès au stade, nous sommes un pays équatorial qui vit depuis toujours avec cette météo. Nous sommes préparés. Pour ce qui est des pelouses, ça pourrait être un problème en effet, mais nous travaillons sur des systèmes de drainage efficaces», rétorquait ainsi François Albert Amichia, président du comité local d’organisation, à RMC en début d’année. Un optimisme qui contraste avec les images vues ces dernières heures…



Alors que des voix s’élèvent pour demander la reprogrammation de la CAN en janvier, ce dossier n’a pas fini de faire parler…



Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023.