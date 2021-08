mercredi 25 août 2021 • 166 lectures • 0 commentaires

iGFM- À Abidjan, la jeune femme infectée par le virus Ebola est guérie. Le ministère ivoirien de la Santé l'a annoncé ce mardi 24 août. Mais les autorités ivoiriennes recherchent toujours des personnes contacts et scrutent les moindres signes d’une apparition du virus dans le pays où aucun autre cas n’a été signalé pour l’instant.

La patiente atteinte d’Ebola est hors de danger. Et la Côte d’Ivoire coche les cases du calendrier en espérant prochainement pouvoir être sûre d’être débarrassée de la maladie. « Virologiquement, elle est guérie, nous explique Serge Eholié, du Comité de veille sanitaire. Et, à compter de ce jour, et après discussion avec nos partenaires techniques, l'OMS en particulier, nous faisons le décompte des 42 jours à partir desquels on pourra dire que la Côte d'Ivoire est indemne de la maladie si nous n'avons pas de nouveaux cas. »

Problème : des dizaines de cas contacts sont toujours dans la nature et activement recherchés par les autorités ivoiriennes. Et la période de 21 jours maximum d’incubation n’est pas terminée, l'apparition de nouveaux cas est encore possible. « Nous sommes au 12e jour de cette recherche de cas contact aussi bien à Abidjan que dans les autres villes du pays. Mais, tout en cherchant les contacts, nous avons mis en place un dispositif d'alerte précoce : nous avons sensibilisé le réseau du ministère de la Santé et le secteur privé pour pouvoir rapidement détecter tout nouveau cas de fièvre que nous appelons "non palud"... »

En attendant, 1420 personnes ont été vaccinées à ce jour contre Ebola et les opérations se poursuivent, explique le ministère de la Santé.

