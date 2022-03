Côte d'Ivoire : la liste contre la France connue

iGFM (Dakar) La Côte d'Ivoire a publié, ce jeudi, sa liste pour ses matchs amicaux contre la France et l'Angleterre les 25 et 29 mars à Marseille et à Londres.

La liste :



Gardiens : Badra Ali Sangaré (JDR Stars), Abdoul Karim Cissé (ASEC), Mohamed Koné (Le Havre)



Défenseurs : Serge Aurier (Villarreal), Wilfried Singo (Torino), Eric Bailly (Manchester United), Willy Bolly (Wolverhampton), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen), Emmanuel Agbadou (Eupen), Ismaël Chester Diallo (Ajaccio), Hassane Kamara (Watford), Ghislain Konan (Reims)



Milieux : Jean-Michael Seri (Fulham), Ibrahim Sangaré (PSV), Paul Edgard Akouokou (Betis), Franck Kessié (AC Milan)



Attaquants : Jérémie Boga (Atalanta), Max-Alain Gradel (Sivasspor), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Hamed Junior Traoré (Sassuolo), Jean-Evrard Kouassi (Trabzonspor), Nicolas Pépé (Arsenal), Sébastien Haller (Ajax), Maxwel Cornet (Burnley), Christian Kouamé (Anderlecht)

Publié par Mamadou Salif editor